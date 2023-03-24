瑜一截收逾9600票超購52倍

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期，落實周六（25日）進行首輪銷售共179伙，項目昨日截票。



華懋集團銷售部總監封海倫表示，自上周五收票，至昨日結束7天收票程序，共錄得逾9600個登記，超額認購逾52倍，市場反應熱列，入票以九龍區客佔逾60%、港島區佔逾20%，餘下為新界區，當中不乏大手買家，約佔整體近30%。



長實與新地合作發展的屯門飛揚2期亦於同日發售全盤400伙。

飛揚2期今截登記



長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於今日截票，目前收票理想，入票以上車客佔多數，項目預期月租或達1.6萬至1.8萬，租金回報超過3.2厘，投資客入票比例亦逐漸上升，現時佔整體約35%至45%。