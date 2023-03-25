飛揚截收逾5000票今開賣

長實及新地合作發展的屯門飛揚2期今日進行首輪推售，並盡推全盤400伙發售，項目昨日截票，市場稱共收逾5000票，超購11.5倍。



飛揚2期昨日下午3時截票，並結束7天入票程序，市場消息稱，項目共收逾5000票，以今日進行發售合共400伙計算，超額認購11.5倍，成績不俗。

超購11.5倍



長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目昨日截票，今日將於紅磡置富都會商場進行銷售。



項目於今日發售，發展商分兩組進行揀樓，購買3房可優先揀樓，優先組別最少購1伙3房戶，上限最多可購4伙；隨後進行揀樓的普通組別，買家最少可購1伙，最多同樣可購4伙。



位於屯門青山公路大欖段170號的飛揚2期，共提供400伙，面積263至722方呎，是次盡推4張價單共400伙發售，以最高15%至17%折扣計算，折實平均呎價12798元。最平單位為5座1樓H室，面積266方呎，屬1房戶，折實入場費306.9萬，呎價11538元；最貴單位為3座22樓E室特色戶，面積722方呎，連627方呎天台，折實售價1036.3萬，呎價14353元。



項目是次以低價發售，主攻細價單位。該400伙中，折實售價在400萬以下單位合共有208伙，佔整體52%；若折實樓價在600萬以下單位，更佔297伙，佔整批單位的74%。若400伙全數即日沽清，以折實價計算，發展商將套現超過20億。