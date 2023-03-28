KOKO MARE限量加推最平624萬

焦點盤積極推售搶客，會德豐地產旗下藍田KOKO MARE入票反應理想，昨日隨即加推一張價單，涉及65伙，折實平均呎價18963元，折實入場費624.4萬。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，上周末起收票，迄今已累收逾1500票，有見市場反應熾熱，加推2號價單，涉及65伙，全數單位折實售價仍在1000萬以內，最快今日公佈銷售安排，周內進行首輪銷售。

折實平均呎價18963元



KOKO MARE加推的2號價單涉65伙，面積334至520方呎，計算最高12%折扣後，折實平均呎價18963元，較首批單位調高約3.5%，折實售價624.4萬至993.1萬；折實呎價由17278至23039元。最平單位為第8座12樓F室，屬1房戶型，面積334方呎，折實入場費624.4萬，折實呎價18695元。



華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期銷情報捷後，項目加快推盤，日前公佈IC期價單，並正積極收票，IB期僅餘4伙4房特色戶以招標形式推售，昨日以「雙破頂」售出。

瑜一特色戶雙破頂價沽



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目第IB期首輪銷售沽清79伙後，昨日以招標方式推售的4伙4房頂層特色戶昨日首錄成交，為3A座29樓頂層B室，面積1234方呎，連866方呎天台，單位昨日以5180萬售出，呎價高見41977元，成交價及呎價均創項目新高。



封海倫續稱，單位屬4房1套連儲物室間隔，屬區內罕有、設內置樓梯的連天台特色單位。單位為項目第IB期最大戶型，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，其中主人房更特設角窗，可享西九龍優質海岸景致及開揚市景。