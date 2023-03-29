KOKO MARE周六首輪發售138伙

新盤推售不停步，市區多個全新盤以接力方式推售。由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE連日收票理想，昨公佈首輪銷售安排，定於本周六（4月1日）首輪推售138伙。



KOKO MARE自開價後，市場反應理想，項目連日收票穩增。該盤昨續開放位於尖沙咀的展銷廳予公眾參觀，昨日下午現場所見，有不少市民到場參觀，不時出現睇樓人流，以了解項目的間隔及質素。

全數單位折實售價不足千萬



發展商昨晚公佈首張銷售安排資料，定於本周六首輪發售138伙，並細分兩個組別、即01、10組進行揀樓，當中01組為大手客時段可優先揀樓，必須購買最少2個指定單位，隨後為10組時段，最少購買1個單位。



該盤日前加推2號價單共65伙，面積334至520方呎，包括10個1房（開放式廚房）單位、40個2房（開放式廚房）單位及15個2房梗廚單位。



單位售價由709.5萬至1128.5萬，呎價由19634至26178元，平均呎價為21548元，計算最高12%折扣後，折實售價624.4萬至993.1萬；折實呎價由17278至23039元，折實平均呎價18963元，較首批單位調高約3.5%。以折實價計，有10個單位低於700萬，有11個低於800萬，有47個單位低於900萬，全數單位折實售價低於1000萬。



入場單位為第8座12樓F室，屬1房戶型，面積334方呎，價單定價709.5萬，折實售價624.4萬，折實呎價18695元。定價最高為8座22樓H室，面積520方呎，定價1128.5萬，折實售價993.1萬，折實呎價約19098元。