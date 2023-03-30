瑜一乘勢加推平均呎價2.93萬

■藍田KOKO MARE本周六將進行首輪發售，並夥拍滙豐銀行推出按揭優惠。

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一IB期首輪「一炮沽清」，發展商添食推出IC期發售，過去周末推出首張價單後，昨日加推130伙，折實平均呎價29348元，並落實周日（4月2日）盡推首2張價單合共210伙進行首輪銷售。華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一IC期反應理想，迄今收約4000票，由於向隅客眾多，故加推發售，昨日推出2號價單，涉130伙，涵蓋87伙2房及43伙3房戶，面積423至934方呎，扣除最高折扣15%後，折實平均呎價29348元。華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，2號價單折實售價由1218.47萬至2977.04萬，折實呎價26295至35400元，周日發售的210伙，折實平均呎價28036元，2號共130伙折實總值約26.87億，周日發售的210伙折實總值為41.83億。IC期周日首輪推售210伙封海倫補充，是次瑜一IC期扣除4伙4房特色戶，已全數推出，由於景觀不同，加上推出2房及3房特色戶，故不能與上一張價單比較，集團將視乎IC期銷售情況，再決定IA期銷售部署。KOKO MARE暫收近1800票會德豐地產旗下藍田KOKO MARE落實本周六（4月1日）進行首輪發售，共涉及138伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目現時暫收入票近1800張，錄超額認購12倍。入票人士有7成屬用家、3成為投資客，其中「新香港人」超過一成，亦有約20名有意選購多一伙的大手客；客源方面，以九龍東為主，約佔5成半。項目亦夥拍滙豐銀行推出按揭優惠，滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉表示，將為項目買家提供按揭優惠計劃，將提供6888元的綠色按揭現金獎賞。