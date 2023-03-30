迎匯暫收620票 明推售84伙

恒基旗下Baker Circle-Euston迎匯以低近一成重新銷售，並於明日進行新一輪銷售，項目連日來取得不俗的入票，發展商表示截至昨晚暫收約620票，超額認購約6.4倍。



迎匯明日將進行新一輪銷售，共涉及84伙，截至昨晚暫收約620票，超購6.4倍，項目將於明日中午截票。項目銷售前夕，發展商繼續為樓盤進行軟銷，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，Baker Circle致力打造共享新生活新「型」態，為住客提供更多樣化的生活新體驗，項目提供總面積超過3萬方呎住客會所「Club Baker」，提供多達約40項多元化休閒設施，能滿足到住戶不同興趣，盡享大型屋苑方能實現到的大型會所多元化設施的優勢，設施包括閱讀樂坊、共享空間、戶外泳池等，會所整體設計配合ESB理念，加上2.2萬方呎的總綠化面積，為南九龍營造出一片綠洲。