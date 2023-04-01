花園海景洋房 林海山城示位首曝光

■林海山城共提供262個單位，包括洋房及分層單位，部份單位更可享山海雙景。

■洋房天台面積963方呎，擺放戶外沙發，供屋主與親朋好友閒聚小酌。

■2樓為主人套房連衣帽及化妝間，外連約80方呎平台。

■圖為山城徑2號洋房無改動示範單位，面積3346方呎，5房2套連工人套房，大廳樓底約7.2米高。山城徑2號洋房面積 3346方呎 710方呎 （花園）間隔 5房2套連工人套房

■主人套房附連衣帽間及浴室。

■洋房前花園與特大廚房相連，前後花園面積共約710方呎。

■廚櫃提供Gaggenau的嵌入式雪櫃、紅酒櫃及洗碗碟機等廚電。

■主人浴室安裝有Vola暖毛巾架、三菱浴室寶及TGC的熱水爐等。

■圖為林海徑3號洋房無改動示範單位，面積5339方呎，屬4套房連工人套房，另連1628方呎花園。林海徑3號洋房面積 5339方呎 1628方呎（花園）間隔 4套房連工人套房

■圖為山城徑3號洋房無改動示範單位，面積3322方呎，5房2套連工人套房，外連690方呎花園。山城徑3號洋房面積 3322方呎 690方呎（花園）間隔 5房2套連工人套房

一手暢旺，豪宅項目亦乘勢加推，由希慎興業及香港興業發展的大埔林海山城已獲批滿意紙，發展商日前首度開放現樓4座示範洋房，發展商日前加推49伙招標推售，包括洋房及分層單位。希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指出，林海山城早前獲批滿意紙，已陸續通知買家收樓，最新開放4幢現樓洋房予傳媒參觀，並新推共49伙，當中包括2幢洋房及47伙分層單位，其中分層戶面積介乎1028方呎至2745方呎，部份更外連平台或花園；招標洋房則分別為山城徑3號及5號，面積由3245方呎至3322方呎不等，均連獨立花園及升降機，全部招標，招標期由明日（4月2日）起至4月20日。加推49伙招標售香港興業業務拓展及市務總經理林紅表示，林海山城繼3月中推出的先租後買及現有置業計劃後，已累計租出3伙，另迄今已招標沽出18伙，平均成交呎價為18347元。林海山城位於露輝路36號，由14幢分層大樓及34座洋房組成，共提供262戶，面積介乎1010方呎至8030方呎，涵蓋2房至5房間隔。已沽18伙 呎價1.83萬位置上，由項目出發自駕最快約30分鐘，即可達中環及東九龍商業區；另約20分鐘更可抵蓮塘口岸或落馬洲口岸。