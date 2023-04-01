KOKO MARE收逾2600票今開售

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE今日進行首輪銷售，項目昨日截票，發展商表示共收逾2600票，超額認購近18倍。



藍田KOKO MARE今日進行首輪銷售，涉及138伙，項目昨日結束7天收票程序，發展商表示，自上周六開始接收購樓意向登記，市場反應理想，昨日截票收逾2600票，超額認購近18倍。

超購近18倍



項目首輪發售138伙，包括13個1房（開放式廚房）單位、94個2房（開放式廚房）單位及31個2房梗廚單位，折實售價由593.7萬至993.1萬，折實呎價由17000至23039元，折實平均呎價18386元。以折實價計算，全數單位低於1000萬，當中共有13伙折實售價在700萬以內。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新盤市場氣氛活躍，本地3月一手交投量大幅上升，有望挑戰2100宗，KOKO MARE作為第2季首個開售的新盤，加上大部份單位售價介乎600至900萬元，料延續「市區爆數價」，對今天銷情相當有信心。



項目今日進行揀樓，先進行大手購貨組別揀樓程序，買家最少購2伙，隨後的揀樓組別最少購1伙，每組買家最多可購單位上限為4伙。



位於藍田高嶺道3號的KOKO MARE共提供444伙，涵蓋1房至3房單位，面積介乎310至1078方呎，項目主打1房及2房細戶，佔項目逾99%，預期2024年6月30日落成入伙，樓花期約15個月。KOKO MARE屬KOKO HILLS第3期的3B期，上月推出3A期項目KOKO ROSSO，10天沽清推出的308伙，套現逾24.5億。