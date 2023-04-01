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維港1號單日連沽2伙

2023-04-01 列印
■啟德維港1號昨日連沽2伙。資料圖片
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一手市況氣氛持續，除焦點盤外，其他貨尾盤亦錄得不俗成交。中國海外旗下啟德維港1號昨日連沽2伙，成交單位包括2A座19樓B室，面積766方呎，為3房間隔，以2073.4萬售出，呎價27068元；另一伙同位於2A座的21樓D室，面積428方呎，成交價為1021.4萬，呎價23864元，合計為發展商單日套現約3094.8萬。

信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙近期交投亦趨增，項目昨日亦售出維港滙II第2座27樓A室，面積1006方呎，屬4房間隔，單位以3128萬售出，呎價31093元。
海日灣4房戶2980萬賣

億京旗下大埔白石角現樓項目海日灣，昨日以招標方式售出Court D第1座11樓A室，面積1533方呎，屬4房間隔，以2980萬售出，呎價19439元。
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