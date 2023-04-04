維港滙夥代理推優惠吸客

復活節長假臨近，發展商亦趁黃金檔期夥拍代理推出優惠以刺激銷情，由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙，夥拍4大代理推出置業優惠。



信和集團執行董事田兆源表示，自通關後，經濟氣氛理想，息口回穩，成交量明顯上升，3月份新盤沽逾2000伙，不少買家睇好樓市，旗下維港滙今年至今亦售出119伙，套現逾25.8億，平均每伙逾2000萬，當中共有8伙成交價逾5000萬。

今年累沽119伙 套逾25.8億



田兆源續稱，復活假期將至，項目夥拍4大代理行，為購買3房及4房戶的買家推出置業優惠：經中原購入單位的買家可獲1.68萬傢俬禮券；經美聯購入單位買家可獲1.68萬家電禮券；經利嘉閣購入單位買家可獲同金額的旅旅禮券；另經港置購入單位亦送出等值餐飲禮券，每間代理名額只限5個，優惠總值達33.6萬，優惠期由即日起至本月底。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，政府推出人才計劃，吸引內地買家及子女來港置業，維港滙迄今售出的119伙當中，約佔6成為內地客或新香港人士，入境處截至2月份，已接獲14240宗「高才通」申請，將有利本港經濟發展，帶動住屋需求，維港滙第2期及第3期已獲批入伙紙，正部署開放2期維港滙II現樓示範單位供參觀。

瓏碧新增代繳印花稅優惠



碧桂園香港旗下九龍城瓏碧昨日亦新增優惠，發展商表示，由周五（7日）起，買家簽署臨時買賣合約，將會代買家繳付合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價3.75%，另新增「90日優惠付款計劃」，可享額外1%優惠，如再附加代繳最高3.75%印花稅優惠及其餘限時優惠，發展商本次合計提供優惠金額可高達193萬元。