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利奧坊．凱岸連沽2伙特色戶

2023-04-04 列印
■旺角利奧坊系列項目近期交投趨增。
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恒基旺角利奧坊系列項目近期交投趨增，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．凱岸昨日連錄2伙特色戶成交，共套現2420萬，包括1座31樓D室，面積579方呎，為3房設計，連61方呎平台及197方呎天台，成交價1700萬，呎價29361元；另外，位於2座3樓K室，面積257方呎，連247方呎平台，以720萬售出，呎價28016元。
利奧坊．壹隅加推8伙周五賣

同系利奧坊．壹隅昨日亦上載最新銷售安排，加推8伙於周五（7日）發售，當中包括8伙1房戶，面積250至288方呎，計算最高8%折扣後，折實售價609.4萬至676.93萬，折實呎價21786至24887元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田火炭星凱．堤岸最新售出2座27樓G室，面積583方呎，屬2房連工作室間隔，單位成交價1181.9萬，呎價20273元，連同周末2宗成交，3日共套現3273.4萬。
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