MOUNT NICHOLSON洋房限量招標

樓市復常後，中上價以至大碼樓交投趨增。由九龍倉及南豐合作發展的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，據最新銷售安排顯示，推出12號洋房標售。



項目推出MOUNT NICHOLSON第一期12號屋，面積7042方呎，為4房間隔，設有2715方呎花園、1970方呎庭院及2088方呎停車位，花園設有私人泳池，另設有私人升降機。

亞洲樓王僅餘9伙待售



洋房最快本月13日（下周四）以招標形式發售，另亦安排於本月21日進行招標，合共提供2天供有意買家出價競投。



位於山頂聶歌信山道8號的MOUNT NICHOLSON，為亞洲樓王，整個項目共提供67伙，項目由2016年推售以來，累售58伙，套現超過300億，現時餘貨不多，僅餘9伙。項目對上一宗成交為去年初，位於第三期的15樓C室，面積4230方呎，屬分層戶，單位以5.8319億連同2個車位售出，呎價137870元。



項目現時仍持有亞洲一手成交價及呎價最高紀錄的寶座，成交價最高為第一期2號屋，面積9217方呎，於2018年3月以13.99億售出，呎價高見15.1785萬。

21 BORRETT ROAD推4房戶標售



樓市復常後，大碼樓交投趨增，除MOUNT NICHOLSON外，另一個位於波老道超級豪宅21 BORRETT ROAD第1期，日前亦公佈新一份銷售安排，推出12樓3室標售，單位面積2193方呎，為4房連雙套房，單位標售期由本月7日起至21日。