KOKO MARE收逾2100票快開售

由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收逾2100票，超額認購逾18倍，發展商本周會公佈銷售安排，有機會下周次輪銷售。



過去4日復活節長假期，項目展銷廳紛現參觀人流，昨日不乏年輕上車客及家庭客，趁最後一日假期前來參觀示範單位，現場氣氛熱鬧。



由於首輪銷售入票但未能購得單位的向隅客眾多，加上不少新客源入票，項目截至昨日已收逾2100票，按次輪銷售首批連加推合共106伙計算，已經超額認購逾18倍，發展商將於本周公佈銷售安排，有機會下周進行次輪銷售。



資料顯示，KOKO MARE首輪銷售成績不俗，發展商隨後於假期前加推3號價單，共涉48伙，涵蓋24伙1房戶及24伙2房戶，面積310至500方呎，扣除折扣優惠後，折實售價介乎587.8萬至969.8萬，折實呎價介乎17708至20645元，折實平均呎價約19284元。



由於市場反應理想，發展商上周六加推4號價單應市，涉及58伙，包括15個1房、27個2房連開放式廚房及16個2房梗廚戶型，面積介乎310至529方呎，折實售價介乎640.7萬至1109.7萬，折實呎價18308元至23965元，折實平均呎價19670元。該批單位中，14伙折實售價低於700萬，超過70%單位折售價低於900萬，95%單位折實售價低於1000萬。

MIAMI QUAY I錄逾千人次參觀



此外，由會德豐地產、恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I，項目展銷廳於復活節假期錄得逾1000人次參觀。發展商早前公佈為項目買家，提供復活節及黃金周現金折扣優惠，只要於今年5月7日或之前購入價單內之單位，按所購戶型可獲成交價直接現金折扣，當中開放式及1房戶為1萬元、2房及2房連儲物房單位為1.5萬元，3房及3房連儲物房單位為2萬元。