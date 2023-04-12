KOKO MARE收約2200票提速推售

由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收近2200票，發展商隨即公佈次輪銷售安排，定於本周六（15日）推售98伙，折實平均呎價約19495元。



項目次輪推售的98伙，包括39個1房開放式廚房單位、23個2房開放式廚房單位及36個2房梗廚單位，面積介乎310至529方呎，價單定價由670.2萬至1261萬，價單呎價20122至27231元，折實售價介乎589.8萬至1109.7萬，折實呎價由17708至23965元，折實平均呎價約19495元。

次輪銷售涉98伙



以折實金額計算，6個（6%單位售價低於600萬，38個（39%）單位低於700萬，66個（67%）單位低於900萬，95個（97%）單位低於1000萬。



資料顯示，KOKO MARE首輪銷售成績不俗，發展商隨即於假期前加推3號價單，共涉及48伙，涵蓋24伙1房戶及24伙2房戶，面積310至500方呎，扣除折扣優惠後，折實售價介乎587.8萬至969.8萬，折實呎價介乎17708至20645元，折實平均呎價約19284元。



由於市場反應理想，發展商決定加推4號價單應市，涉及58伙，包括15個1房、27個2房連開放式廚房及16個2房梗廚戶型，面積介乎310至529方呎，折實售價介乎640.7萬至1109.7萬，折實呎價18308元至23965元，折實平均呎價19670元。



KOKO MARE為KOKO HILLS系列壓軸一期，項目位於第8及9座，共提供444伙，涵蓋1房至3房戶型，標準單位面積310至529方呎，另設有34伙特色戶，項目只有3伙3房戶，包括全盤唯一面積逾1000方呎的天際特色戶，為9座26樓G室，面積1078方呎，設有171方呎平台及740方呎天台，為3房連套房間隔；另外2伙為9座1樓G室及J室花園特色戶，面積743及726方呎，分別設有平台及花園，項目預計2024年6月底落成入伙。