兩大焦點盤月內搶先出擊

兩大焦點盤料率先在本月出擊，由恒基、會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德天瀧上月獲批預售樓花，發展商於復活節假前進行軟銷，隨著長假期結束，該盤今日公佈最新銷售部署。發展商透露，項目部署短期上載樓書及開放示範單位，料3房及4房大戶打頭陣，以招標形式發售，意向價主要參考同區及沿海高端物業成交價。

天瀧University Hill將上樓書



天瀧位於啟德承豐道22號，面向維港而建，項目提供1房、3房及4房戶，為繼華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟後，另一個以維港海景為主打的超豪宅項目。



新地發展的大埔University Hill亦於復活節長假前披露部署，並預告在本周上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀，部署月內開售。



新地副董事總經理雷霆及代理總經理胡致遠今日將現身公佈項目最新部署，該盤勢成集團第2季推盤的首炮項目。項目分3期發展共提供1871伙。

