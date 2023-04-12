兩大焦點盤月內搶先出擊

天瀧University Hill將上樓書
天瀧位於啟德承豐道22號，面向維港而建，項目提供1房、3房及4房戶，為繼華潤置地（海外）及保利置業合作發展的澐璟後，另一個以維港海景為主打的超豪宅項目。
新地發展的大埔University Hill亦於復活節長假前披露部署，並預告在本周上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀，部署月內開售。
新地副董事總經理雷霆及代理總經理胡致遠今日將現身公佈項目最新部署，該盤勢成集團第2季推盤的首炮項目。項目分3期發展共提供1871伙。
法庭守衞森嚴，竟有兩名提堂犯人私下「偷龍轉鳳」，一人成功逃脫。一名男子涉販毒被捕，前日到法院提堂後，在羈留室等候辦理手續期間，買通同處一室的一名家暴疑犯，兩人交換手帶及個人資料，讓不得保釋的涉販毒男子...
2023-04-12
國家主席習近平周一在廣東湛江考察調研，了解當地海洋漁業發展、環境保護、交通建設等情況。此外，作為南海區域主力的南海艦隊，總部位於湛江，有報道指，習近平此行亦可能檢閱南海艦隊。央視報道，習近平周一到湛江...
2023-04-12
美國肯塔基州路易斯維爾發生銀行大樓槍擊事件，槍手是該銀行男職員，懷疑因為不滿遭解僱而手持步槍闖入會議室大開殺戒，更在網上直播過程。事件共造成5死9傷，其中1名警員頭部中彈，情況危殆。槍手最終遭現場警方...
2023-04-12
由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，連日來收票情況理想，截至昨日已收近2200票，發展商隨即公佈次輪銷售安排，定於本周六（15日）推售98伙，折實平均呎價約19495元。項目次輪推售的98伙，包...
2023-04-12
港股於復活節假期後復市，在北水重開及內房物管股帶動下，恒指最多曾升419點，見20750點，惟其後科網股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報20485點，升154點，成交金額1268億元。分析指，港股後市料將...
2023-04-12
皇家馬德里射手賓施馬今季因為斷斷續續受傷，表現反覆不定，直到上輪國際賽期接受整套完整訓練，終於撳上啟動掣，在過去3場各賽事狂轟6球。這名35歲法國射手撻着狀態，今晚歐聯8強首回合主場鬥車路士，勢再現英...
2023-04-12
39歲沈震軒（Sammy)今年內迎娶細10年，憑着三點式主持節目《美女郊遊遊》彈起的陳欣妍（Shirley），喜慶事惹來酸民玩考古，再翻炒Shirley的「五官進化史」，仲mean爆留言難以想像兩人的...
2023-04-12
美國及歐洲多家銀行出現財政問題，顯示息口經已加到一個甚高程度，部份銀行吃不消。然後到來的會是世界經濟衰退，不少金融界人士指出衰退近在眼前，美國將會息口由加變減，去挽救經濟，投資市場的股市及樓市或者會因...
2023-04-12
第四場三班一六五○米。此場出馬不多，但接近半數過往有表現時都是前領，選膽宜向可稍留後追的馬埋手。「亞洲籐王」今季兩捷千二米時，已展示出起碼值四班頂的級數，之後三仗未能再進，不排除與負一三四磅及一三五磅...
2023-04-12