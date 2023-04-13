啟德大埔焦點新盤快推售

■大埔白石角University Hill亦於24小時內上載樓書，最快下周開價。

由6大發展商包括恒基、會德豐地產、華懋、新世界、中國海外、帝國集團合作發展的啟德海灣半島項目天瀧昨日上載樓書，首批將以招標方式推售；新地旗下大埔白石角University Hill亦於24小時內上載樓書，最快下周開價。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目提供566伙，面積351至1942方呎，涵蓋1至4房戶型，項目設於尖沙咀H ZENTRE的示範單位及售樓處經已完工，預計短期內開放予傳媒及公眾參觀，最快有機會於月內以招標形式推售，首批單位主力推3房戶型，項目提供的1房戶不會以招標方式推售。天瀧上樓書 擬月內招標位於承豐道22號的天瀧，預計2024年9月底落成入伙，樓花期不足18個月。項目1房單位面積351方呎，共160伙，佔約28%；3房面積635至1117方呎，共192伙，佔約34%；4房面積為1173至1428方呎，共提供208伙，佔約37%；另設6伙特色戶，面積900至1942方呎，連180至425平方呎平台，佔約1%。項目逾70%為三房或以上戶型，惟不設2房單位。University Hill最快下周開價新地亦部署推售University Hill，新地副董事總經理雷霆表示，項目將於24小時內上載樓書，部署下星期中開價，並於月底推售。新地代理總經理胡致遠補充，本周將開放示範單位率先供傳媒參觀。項目夥拍九巴為University Hill住戶提供月票折扣，並公佈位於項目附近將有新的巴士站，項目預計落成時間為2024年第1季，屆時將有900和82D兩條巴士線供住戶更便捷地往返各區。