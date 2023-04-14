University Hill上樓書部署推售

■天瀧今日將開放示範單位。

新地旗下大埔白石角University Hill積極部署推售，項目昨日上載樓書，單位面積由206方呎起，今日將開放示範單位供傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日正式上載樓書，項目由5座大樓組成，提供607伙，大廈名稱命名為漾景閣，當中標準戶共提供9種戶型，開放式單位面積217至229方呎；1房面積287至376方呎；主打2房單位面積402至472方呎，超過50%；3房面積531至640方呎；另有特色戶，佔樓盤約15%，面積由206至851方呎，屬連平台或連天台戶。首批單位盡量覆蓋所有戶型胡致遠表示，項目今日開放示範單位供傳媒拍攝，首批推出單位盡量覆蓋所有戶型。位於優景里63號的University Hill，預計2024年6月中落成入伙，樓花期不足15個月。由6大發展商包括恒基、會德豐地產、華懋、新世界、中國海外及帝國合作發展的啟德海灣半島新盤天瀧，亦於今日向傳媒展示項目的示範單位。恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今日開放2個示範單位，包括3房及4房間隔，料下周五（21日）率先向VIP開放參觀展銷廳、隨後的周末對外供公眾參觀。天瀧最快4月底推出銷售安排韓家輝續指，將視乎市場反應，最快4月底推出首張銷售安排，會以招標形式推出前排3至4房大單位發售，將不少於兩成單位，涉約114伙。恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，會所「Club Knightsbridge」連園林面積逾7萬方呎，提供超過30種設施，包括雙泳池、健身室及桌球室等。項目基座設面積1.2萬方呎零售空間。