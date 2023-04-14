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瓏碧首度開放現樓會所

2023-04-14 列印
■九龍城瓏碧昨日首度開放現樓會所。
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碧桂園旗下九龍城瓏碧已屆現樓，昨日首度開放現樓會所。會所共設兩層，面積逾1萬方呎，涵蓋逾3500方呎戶外空間，共提供18項設施，包括24小時健身室、空中瑜伽室及園林戶外游泳池等。

碧桂園（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，會所管理費每平方呎只需4元，項目至今累沽47伙，套現4億，平均成交呎價約2.6萬。

同系位於馬鞍山現樓項目泓碧，昨日以招標形式售出4房大宅，單位為1座1樓B室，面積1490方呎，屬4房連雙套房及工作套房單位，享翠綠保育樹林美景，成交價2200萬，呎價約14765元。

資料顯示，該盤全盤提供547伙，迄今售出534伙，套現逾66億元。
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