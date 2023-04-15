University Hill 示位首曝光

■開放式廚房處廳一隅，大廳已安裝有大金分體式冷氣機。

■廚房安裝有西門子的7合1微蒸烤焗爐、電磁爐及洗衣機。

■浴室安裝有樂聲牌的浴室寶及斯寶亞創電熱水爐。

■其中一睡房設近落地大窗，與客廳享同向。

■另一睡房開則四正，方便擺放家具。

■項目雙子會所Club Silicon，連戶外綠化園林面積逾17萬方呎，提供逾40項休閒設施。

■項目毗鄰擬建中的港鐵科學園白石角站，盡享交通便利。

■Club Silicon內設豐富健體配套，圖為室外兒童歷險區。

■會所內的North Wing主打水上康樂設施，設25米長的室內恆溫泳池。

長假期過後，新盤積極部署，率先曝光示範單位，搶佔市場焦點。新地旗下大埔白石角University Hill加快銷售步伐，繼日前上載樓書後，昨日開放示範單位予傳媒參觀，該盤共607伙，料下周開價，最快月底開售。新地副董事總經理雷霆表示，University Hill已上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀，此期涉607伙，戶型設開放式至3房戶等9種戶型，主打2房單位，另有15%單位為特色戶，下周中公佈首張價單，計劃月底前推售。下周開價 擬月底前推售雷氏特別提到，University Hill毗鄰擬建的港鐵白石角/科學園站之外，鄰近的博研路亦將建巴士總站，設900號及82D號專線，可往返港九新界各區。新地代理總經理胡致遠指出，University Hill由5座組成，每座介乎11至12層高，涵蓋開放式至3房戶，面積由206方呎至851方呎，標準戶佔8成半，標準樓層設1梯10至11伙，標準戶面積則由217至640方呎。發展商昨日首度開放2房示範單位予傳媒參觀，單位以漾景閣2座9樓B5室為藍本，實用面積406方呎，屬2房開放式廚房間隔。此外，項目買家入伙後，每戶將可享半價買入巴士月票一張的優惠，用戶乘搭82D巴士專線，可抵區內的港鐵大圍站，再轉乘至港九各區；另經巴士900號專線，更可達西隧轉車站、中環及灣仔會展一帶。大埔市地段第244號發展項目分3期發展，共涉1871伙，首期Silicon Hill共576伙；第2期University Hill提供607伙。