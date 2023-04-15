KOKO MARE截收逾2400票今開賣

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE今日進行次輪銷售，共涉及98伙，項目昨日截票，共收逾2400票，超額認購23.5倍。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE自首輪開售以來，項目銷情理想，已火速售出108伙，佔可售單位的78%，共套現約9.1億，項目今日進行次輪銷售，共接獲逾2400票，當中超過一半為向隅客，可見市場對項目追捧，對銷情充滿信心。

超購23.5倍 向隅客佔逾半



黃光耀續稱，自第2季起本地新盤市場百花齊放，交投十分活躍，隨著不明朗因素消除、美國通脹壓力下降及息口漸趨見頂，日前有大行估計加息周期即將終止，預料明年第2季起聯儲局開始減息，有利市民入市置業，展望樓市氣氛持續向好。



KOKO MARE次輪公開發售的98伙，包括39個1房（開放式廚房）單位、23個2房（開放式廚房）單位及36個2房梗廚單位，折實售價由589.8萬至1109.7萬，折實呎價由17708至23965元，折實平均呎價為19495元。

約97%單位折實售價低於千萬



以折實金額計算，有95伙折實售價低於1000萬，約佔推售單位的97%，當中共有6伙折實售價低於600萬，是次推售98伙，以價單售價計算預計可套現約8.9億。



項目昨日亦連錄成交，位於8座7樓J室，面積425方呎，為2房間隔，以781.1萬售出，呎價18379元，買家來自同區，購入作自住用途；另一伙為8座7樓C室，面積421方呎，同為2房間隔，以846.7萬售出，呎價20112元，買家來自西貢區，鍾情項目會所，有見價錢合理故斥資購入單位作自住用途。