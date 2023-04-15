嘉峯匯花園洋房逾1.3億沽

林子大了鳥多，遊客多了甚麼人都有。前些日子警方抓了四個內地來的「遊客」，涉嫌搶劫。被搶的都是一些戴金鏈的阿伯，阿伯走在街上遇到講普通話的女子搭訕，不知是產生了好感，還是聽不清楚對方說甚麼，反正愈湊愈近...

2023-04-15