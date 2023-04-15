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嘉峯匯花園洋房逾1.3億沽

2023-04-15 列印
■啟德嘉峯匯只有4伙花園洋房，迄今已售出3伙。
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新盤頻沽貨尾單位，不乏大額成交，嘉華旗下啟德嘉峯匯昨日售出3號花園洋房，面積3183方呎，連803方呎花園及614方呎天台，單位設有獨立升降機及按摩池，昨日以招標方式，連同3個車位以1.320945億售出，呎價41500元。
St. George's Mansions連錄成交

項目只有4伙花園洋房，迄今已售出3伙，共套現逾3.97億。

信和與中電集團合作發展的何文田超級豪宅St. George's Mansions昨日更連錄成交，成交單位包括1座21樓A室，面積2141方呎，連1個車位以1.2168億售出，呎價56833元；另外，毗鄰B室，面積1842方呎，連1個車位以9512萬售出，呎價51640元，市場稱2伙由一組買家大手購入，共涉資2.168億。
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