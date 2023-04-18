MOUNT NICHOLSON洋房5.77億沽

新盤大額成交不絕，由九龍倉及南豐發展的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON相隔逾一年再錄成交，以約5.77億售出一洋房，呎價82000元。



負責銷售的會德豐地產表示，MOUNT NICHOLSON昨日售出位於第一期的12號洋房，以5.77444億售出，呎價82000元，現時僅餘一座洋房待售。



售出的12號洋房面積7042方呎，為4套房間隔，並附設面積2715方呎花園、1970方呎庭院及2088方呎停車位。

4套房間隔 呎價8.2萬



MOUNT NICHOLSON分3期發展，共提供67伙，由2016年推售至今，累售約59伙，套現超過307億，項目現時仍穩守亞洲樓王寶座。現時最貴單位為2018年3月售出的2號屋，以13.99億成交，呎價高見15.1785萬。

KOKO MARE再錄2房成交



會德豐地產旗下藍田KOKO MARE亦新增成交，最新售出為8座17樓K室，面積432方呎，為2房間隔，以876.2萬售出，呎價20282元，買家為來自九龍灣區，從事金融業，認為項目價格合理及交通方便，購入單位作自住用途。



項目過去周日亦連售2伙，包括9座8樓同層G及F室，面積為500及310方呎，屬2房及1房間隔，分別以919萬及597.8萬售出，呎價18380及19284元。前者買家來自灣仔，從事IT業；後者來自何文田區，均購入作自住用途。



位於高嶺道3號的KOKO MARE提供444伙，項目月初推售，經兩輪銷售後，迄今累售167伙，套現逾11.3億。