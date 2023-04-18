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迎匯單日連環沽出3伙

2023-04-18 列印
■多個新盤貨尾昨日連錄成交，紅磡迎匯單日亦連沽3伙。
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一手氣氛持續，多個項目連錄成交。恒基旗下紅磡Baker Circle-Euston（迎匯）昨日連沽3伙，單日套現逾1870萬，最貴為6樓K室，面積374方呎，以738.54萬售出，呎價19747元。
維港滙II錄連環成交

信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II昨日亦連沽3伙，單日套現逾5700萬，最貴成交為6座21樓C室，面積790方呎，以1951萬售出，呎價24696元。

至於較大額成交則有華潤置業（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，昨日售出的8座30樓B室，面積1187方呎，以4350.35萬售出，呎價36650元。項目迄今累售84伙，套現逾41.6億。

九建旗下將軍澳海茵莊園亦連售2伙，單日套現逾1000萬。
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