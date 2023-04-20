University Hill低開 437萬入場

新地旗下大埔白石角University Hill昨日開價，首批推出123伙，折實平均呎價16288元，較去年5月推出的第1期Silicon Hill首批單位，相隔1年低近7%，折實入場費約437萬，項目今日起開放示範單位供公眾參觀，周六（22日）正式收票。



該盤首批123伙，涵蓋1房至3房戶型，暫未推出開放式單位，包括23伙1房、86伙2房及14伙3房，面積由237至640方呎，當中包括16伙連花園或天台特色戶，發展商是次提供最高15%折扣，折實平均呎價16288元，較去年5月推出的Silicon Hill首批折實平均呎價17498元，低近7%。

首批123伙 呎價1.62萬



是批最平單位為5B座2樓A1室，面積297方呎，折實入場費437.24萬，呎價14722元；最貴單位為1座11樓A5室，面積640方呎，折實售價1114.68萬，呎價17417元。



新地副董事總經理雷霆以項目首批為「高才無敵價」，按市場條件而定價，相信為買家可以接受。新地代理總經理胡致遠則表示，項目將於今日起開放示範單位供公眾參觀，周六起接受入票，視乎入票情況，最快有機會下周進行首輪銷售。

KENNEDY 38加推35伙



同系與會德豐地產、恒基合作發展的西營盤KENNEDY 38，昨日亦突擊加推新一張價單，涉及35伙，計算最高10%折扣後，折實平均呎價29900元，較去年底推出對上一批單位，輕微上升2.2%，折實售價651.42至963.09萬，折實呎價25055至35004元，項目同時發出銷售安排，推出其中6伙於周日（23日）以先到先得方式發售。