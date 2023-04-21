天瀧下周招標售價挑戰區內新高

■雷霆（中）表示，天璽．海第1期已批出售樓紙，將於6月以招標方式推售。

由恒基牽頭夥拍另外5大發展商合作發展的啟德天瀧部署推售，項目下周推出3房或以上大單位招標，將挑戰跑道區新高。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目今晚率先舉行VIP之夜供參觀，迄今錄得1500個預約，已額滿，當中內地客約佔30%至40%，由於反應踴躍，今日下午加插一場，供中資銀行帶同銀行高端客戶參觀，約有100至150組客到場，現時集團亦與銀行商議按揭安排。韓家輝續稱，項目將於明日開放示範單位供公眾參觀，最快下周推出單位標售，先推3房及4房大單位招標，由於項目位處跑道區中段，可享最佳的維港海景，有信心挑戰跑道區新高。天瀧提供566伙，面積351至1942方呎，涵蓋1房、3房及4房間隔，預期2024年9月底落成入伙。新地啟德兩新盤趁勢部署新地旗下啟德兩個項目亦趁勢部署，昨日正式命名，其中協調道10號項目命名為天璽．天；另位於承豐道26號則命名天璽．海。新地副董事總經理雷霆表示，天璽．海第1期已批出售樓紙，項目將於6月以招標方式推售；至於天璽．天則安排於第3季推售，由於剛取得售樓紙，故兩盤一併公佈，絕非截擊行家。新地代理總經理陳漢麟表示，天璽．海第1期提供256伙已批售樓紙，項目主打4房戶，面積由1100至2200方呎，亦有23伙特色戶，面積最大超過4600方呎。新地代理總經理胡致遠表示，天璽．天分兩期發展，其中第1期共有906伙，涵蓋開放式至4房，項目預計第3季批售樓，同時第3季季內推售。