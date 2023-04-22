維港滙II連環沽出4房戶

由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II，昨日連環售出4房戶，為1座11樓同層A及B室，前者面積1536方呎，以5200萬售出，呎價33854元；B室則以4600萬成交，呎價32123元，市場稱2伙由一組買家購入，共涉資9800萬。



會德豐地產旗下藍田KOKO MARE亦連錄2房成交，為9座11樓E室，面積435方呎，以841.8萬售出，呎價19352元；另一伙為8座16樓K室，面積432方呎，成交價874.6萬，呎價20245元。



同系啟德MONACO亦售出2B座36樓E室，面積445方呎，同屬2房間隔，以1166萬售出，呎價26202元。