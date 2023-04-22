維港滙II連環沽出4房戶

會德豐地產旗下藍田KOKO MARE亦連錄2房成交，為9座11樓E室，面積435方呎，以841.8萬售出，呎價19352元；另一伙為8座16樓K室，面積432方呎，成交價874.6萬，呎價20245元。
同系啟德MONACO亦售出2B座36樓E室，面積445方呎，同屬2房間隔，以1166萬售出，呎價26202元。
中學文憑試（DSE）昨開考，「打頭陣」的是英文科閱讀及作文考試，考生都無懼風雨及新冠疫情，「頂硬上」應考，其中102名在考試前確診考生，即使可能因不適影響水準，都到指定試場應考；社會各界都紛紛為考生打...
2023-04-22
美國制裁包括中港公司在內的六間公司和一名個人，指他們涉嫌協助伊朗取得電子部件作軍事用途。中國商務部昨強調，中國對無人機出口有嚴格管制措施，所有達到管制標準的無人機，出口均須申請許可，防止用於非和平目的...
2023-04-21
美國總統拜登據報計劃未來幾周內簽署行政命令，限制美國企業投資中國經濟關鍵領域，主要針對半導體及人工智能等，受限制的包括創業投資、私募股權以及合資企業等。外交部批評美方將經貿科技問題武器化，剝奪中國發展...
2023-04-22
焦點新盤「踩油」邁入銷售進程。由恒基、中國海外、華懋、帝國、新世界及會德豐合作發展、啟德PARK PENINSULA（海灣半島）天瀧，今日對外開放示範單位，最快下周公佈首張銷售安排，料本月底招標推售。...
2023-04-22
美股3大指數隔晚齊跌，而中美關係再度緊張，美國計劃限制美國企業投資中國關鍵技術領域，導致A股偏弱，港股緊隨外圍低開，一度失守2萬點，低見19974點，半導體及人工智能（AI）股成重災區。恒指昨日低開6...
2023-04-22
烏尼入主阿士東維拉5個月，除了將球隊由下游份子變成前4競爭者，還令前鋒奧尼屈堅斯升呢為頂級射手，後者透過觀看烏尼過往與多位世界級前鋒合作時的影片，進化到在過去12輪聯賽狂轟11球。維拉今晚英超作客賓福...
2023-04-22
相隔23年，電影《十二夜》的姊妹作《12日》終於面世，女主角由張栢芝變成鄧麗欣（Stephy）。演足10年的Stephy角色跨度大，加上情緒起伏，曾拍到崩潰爆喊，難度極高。16年跟拍拖10年的方力申分...
2023-04-22
澳門的葡國菜分兩種，一種是正宗葡萄牙菜，一種是葡萄牙人在澳門發展出來的「土生菜」。皇都酒店的「FADO」為前者，以正宗葡國菜著名。這天去吃晚飯，適逢他們的大廚Luis Americo從葡萄牙飛到澳門坐...
2023-04-22
昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口...
2023-04-20