兩焦點新盤頻現參觀人流

■天瀧昨日繼續吸引大批準買家到場參觀示位，當中不乏一家大細的家庭客。

新盤市場氣氛轉趨熱鬧，其中啟德天瀧首兩日開放示範單位，吸引大批睇樓人士前往參觀，發展商表示會加快推售步伐，本周落實銷售安排；大埔University Hill自開放示簵單位以來，累積錄逾1.3萬參觀人次，市場消息指暫收近4000票，超額認購約21倍，由於接獲不少有關1房及2房連儲物房單位的查詢，因此有機會於短期內加推相關單位應市。天瀧本周落實銷售安排由恒基牽頭，夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國集團合作發展的天瀧，過去2日開放示範單位予公眾參觀，連日來出現大批參觀人流。昨日在項目展銷廳所見，大批準買家到場參觀示範單位，當中不乏家庭客，一家大細到場睇樓，鄰近一帶代理亦有不少物業代理積極撈客，氣氛相當熱鬧。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首2日開放示範單位以來，反應非常熱烈，人流絡繹不絕，參觀人士來自港九新界多區，同時不乏內地準買家，發展商將加快推售步伐，本周落實銷售安排。位於承豐道22號的天瀧，合共提供566伙，首批料推出不少於114伙。由於項目位處跑道區中段，可享最佳維港海景，因此有信心造價挑戰跑道區新高。University Hill暫收近4000票新地旗下大埔白石角University Hill，發展商指上周四開放示範單位予公眾人士參觀以來，至今累積錄得逾1.3萬參觀人次，市場反應熱烈。市場消息透露，過去2日項目收近4000票，若按首2張價單合共184伙計算，已超額認購約21倍。發展商又稱，除2房及3房單位外，項目亦接獲不少有關1房及2房連儲物房單位的查詢，故有機會於短期內加推相關單位，藉此滿足市場需求。昨在九龍站環貿廣場展銷廳現場所見，經常出現排隊輪候參觀示範單位的人龍，當中不乏年輕客及家庭客，整體氣氛理想。項目首批單位涉及123伙，面積介乎273至640方呎，日前加推新一批單位，涉及61伙。