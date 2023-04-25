University Hill暫收近5000票

市場焦點盤之一的大埔白石角University Hill連日開放示範單位，反應不俗，昨日乘勢二度加推單位應市，涉及61伙1房及2房單位，折實平均呎價16508元，屬原價加推。消息指，項日昨日累收近5000票，以3張價單共245伙計算，超額認購約19.4倍。發展商將於今日公佈項目最新銷售部署。



新地發展的大埔白石角University Hill連日收票理想，昨日加推第3號價單應市，涉及61伙。新地副董事總經理雷霆表示，加推單位包括10伙1房及51伙2房，面積311方呎至451方呎，折實平均呎價約16508元，屬原價加推。

加推61伙1房及2房單位



事實上，是次加推單位折實均價、對比上一批單位折實均價16168元，高出約2.1%；亦較首張價單的折實均價16288元，高約1.3%。但由於2號價單未有推出1房戶，故折實均價屬3批單位中最低。



新地代理總經理胡致遠指，3號價單定價由556.49萬至919.04萬，呎價16017至22636元，扣除折扣優惠後，折實售價473.01萬至781.18萬，折實呎價約13614至19241元。入場單位為漾景閣3座2樓B1室，1房間隔，面積318方呎，折實售價473.01萬，折實呎價約14875元。項目續配合政府高通才計劃，加上鄰近中文大學及科學園，新加推單位有29伙設有「科研專才／學術人才現金回贈」，回贈約為樓價5%。



該盤昨日繼續開放位於九龍站環貿廣場展銷廳，即使適逢平日，仍有大批睇樓客前往參觀，升降機大堂不時出現排隊人流，情況不俗。消息指，項目昨日累收近5000票，錄超額認購約19.4倍。