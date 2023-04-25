迎匯限量加推28伙折實呎價2.03萬

新盤市場氣氛再度熱鬧，發展商伺機推售旗下項目。恒基旗下紅磡Baker Circle．Euston（迎匯），昨日加推5號價單，涉及28伙，折實平均呎價20368元，入場價449.82萬，本周五（28日）以先到先得方式發售。

入場價449.82萬



5號價單涉及的28伙，包括2伙開放式、24伙1房及2伙3房1套，面積介乎214至508方呎，價單定價499.8萬至1253.8萬，扣除最高10%折扣之後，折實售價449.8萬至1128.42萬，折實呎價19212至22278元。



折實售價最低單位為27樓L室，面積214方呎，開放式間隔，折實售價449.82萬，折實呎價21020元。



至於折實最低呎價單位6樓D室，面積274方呎，1房間隔，折實售價526.4萬，折實呎價19212元。

