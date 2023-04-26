睿峰推5伙招標發售

VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，旗下長沙灣睿峰推出5伙東翼2房戶，於本周六（29日）以招標形式發售，面積439至499方呎，項目迄今售出單位的買家以本地客為主。



VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，自2月推售，銷售額已超過7億，希望假期做得更好，售出單位最高呎價約26324元，成交價最高為1550萬，項目將於下月推出特色戶，料呎價將創新高，項目自今年2月推售，售價輕微調升3%至4%。



美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今年第一季樓價上升6%，第二季料繼續睇好。

夥代理送置業優惠



另外，由於五一黃金周即將來臨，該行為睿峰買家送出置業優惠，由本月25日至下月7日經該行購入睿峰單位買家可獲電器禮券，價值1.38萬，名額5個，總值6.9萬。