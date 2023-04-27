港樓價連續3個月回升

據差估署最新數據顯示，3月私宅售價指數報351.4，按月升1.36%，連升3個月。以今年首季計，私宅樓價指數回升5%，按年則跌7.87%。各類單位指數全線報升，當中以中型單位升幅最勁，面積753至1075方呎單位，最新報323.5，較2月的316.6，按月升2.18%；其次為面積432至752方呎單位，最新報340.3，按月升1.46%；面積431方呎或以下單位，最新報383.7，按月升0.95%。



大單位方面，面積1076至1721方呎單位，最新報309.5，按月升0.91%；面積1722方呎或以上豪宅單位則報306.3、按月微升0.29%。

中型單位按月升2.2%



萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，樓價指數繼續受惠通關消息，出現報復式反彈，但短期高息口及新盤貨尾量囤積等因素，依然阻礙樓價回升速度，預期上半年樓價或仍在低位徘徊。