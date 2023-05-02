天瀧首批116車位入場價350萬

周五招標推售首批單位
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自推出以來反應熱烈，五一黃金周假期參觀人流絡繹不絕，為配合本周五招標發售，昨日上載首張車位價單，共涉116個車位，售價由350萬至375萬，總金額逾4.1億。
位於承豐道22號的天瀧共提供566伙，面積351至1942方呎，提供1房、3房及4房戶，項目預計2024年9月底落成入伙，項目首批推出招標的單位面積1002至1428方呎，包括36伙3房及80伙4房單位，全部均屬標準戶，並可享維港海景。
前天元朗八鄉蓮花地村一處民宅驚現一條暹羅鱷魚，當局派員迅速生擒，由海洋公園暫時護養。有保護動物組織估計，有人非法飼養鱷魚，並不排除與內地走私兩棲及爬蟲類動物入境有關。本報發現內地平台有人公然發售鱷魚、...
2023-05-02
台灣在南美洲唯一有邦交關係的巴拉圭舉行總統大選，親台執政黨紅黨候選人培尼亞取得壓倒性勝利當選。出身財政部長的培尼亞形容這是巴拉圭人民的勝利。台北祝賀培尼亞順利當選，稱期盼雙方邦誼持續友好深化。 ...
2023-05-02
俄軍周一凌晨向烏克蘭發動新一輪攻擊，多個城鎮受襲，造成至少1死亡，37人受傷，傷者包括多名兒童。東部重鎮巴赫穆特戰鬥持續，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團警告，部隊炮彈數量只有所需的1成至1成半，若俄羅斯繼續...
2023-05-02
新地大埔白石角University Hill首輪銷售沽清150伙價單單位，項目隨即連環加推，並落實本周四（4日）進行次輪銷售，推出191伙價單單位發售，另推出25伙以招標方式發售，並首度推出開放式單位...
2023-05-02
從事能源解決方案的知行集團（1539），日前與馬來西亞州政府實踐綠色節能計劃發出通告，交代最新進展，在2025年完成安裝600萬支LED燈。按照公告細節，推算單是這個項目，知行收益已高達69億港元。根...
2023-05-02
弗賴堡今季異軍突起，於德甲仍有機會爭前4名歐聯席位，德國盃又打入4強，今晚主場與RB萊比錫爭奪決賽席位。奧地利前鋒基哥列舒治今季加盟後各賽事攻入14球，是弗賴堡成績更進一步的關鍵，今仗他有信心以入球助...
2023-05-02
一連3場《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》香港站，前晚在紅館圓滿落幕，尾場嘉賓是林家謙，宥嘉表示：「他寫過一首廣東歌給我，我一直覺得這首廣東歌，如果他推出自己的版本，有可能變成他另一首大熱作品...
2023-05-02
前天元朗八鄉蓮花地村池塘驚現鱷魚蹤影，漁護署人員趕至圍捕，一條暹羅鱷魚落網，牠並非本地原生品種，從何而來，有待當局調查。按常理推斷，鱷魚不可能自行由外地遷徙入境，由人偷運來港的可能性極高，甚至有人違法...
2023-05-02
第一場四班二○○○米。此場其實屬大亂局，本來不宜作重心場次，但今日大賽日實在搜索枯腸都找不到太多值博之馬，姑且挑戰一下亂局。「縱橫十六」今季贏五班賽升班後，雖然暫未再勝，但427場次相對蝕了快步速，一...
2023-04-30