天瀧首批116車位入場價350萬

由恒基牽頭，夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德臨海豪宅天瀧將於本周五進行首輪發售，以招標方式推售首批116伙，項目昨日公佈車位售價，由350萬起。

周五招標推售首批單位



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自推出以來反應熱烈，五一黃金周假期參觀人流絡繹不絕，為配合本周五招標發售，昨日上載首張車位價單，共涉116個車位，售價由350萬至375萬，總金額逾4.1億。



位於承豐道22號的天瀧共提供566伙，面積351至1942方呎，提供1房、3房及4房戶，項目預計2024年9月底落成入伙，項目首批推出招標的單位面積1002至1428方呎，包括36伙3房及80伙4房單位，全部均屬標準戶，並可享維港海景。