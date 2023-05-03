University Hill提速推售2B期

新地大埔白石角University Hill 2A期首輪銷售取得理想銷情，發展商隨即變速推售全新一期2B期發售，昨日公佈項目單位細節，3房或以下標準戶佔項目約82%，主打2房戶佔約62%，項目料最快周內上載樓書。



新地代理總經理胡致遠表示，University Hill推售2A期收票期間錄得不少查詢，準買家於地盤現場參觀時，對2B期向東望擁內園景及另一邊向教育大學球場景觀單位有興趣，亦有查詢3房單位，個別準買家欲認購面積更大的3房戶，由於2A及2B期入伙期相若，故加快推售2B期，項目標準戶計，3房或單位佔約82%，主打2房戶則佔約62%，預計周末上載樓書，並盡快公佈價單，售價將參考2A期，並有加價空間。

最快周末上樓書



2B期由5座大樓組成，共提供688伙，住宅大樓命名為優景閣，其中標準戶提供開放式至3房，開放式單位面積210至220方呎；1房面積290至380方呎；2房面積400至470方呎，3房面積520至770方呎，3房標準戶較2A期最大的3房標準戶面積640方呎，多出160方呎，另設有特色戶。

2A期明日作次輪銷售



此外，University Hill 2A期將於明日進行次輪銷售，當中以價單方式推售191伙，另推出25伙以招標方式發售，項目昨日截票，胡致遠表示，項目除復活票外，亦錄得全新入票。



University Hill 2A期共提供607伙，面積206至851方呎，項目預計2024年6月中落成入伙。