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MONACO MARINE連錄成交

2023-05-03 列印
■啟德MONACO MARINE昨日有3房單位以1811.2萬售出。
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新盤交投不絕，會德豐地產旗下東九龍2盤昨日連環錄成交，單日套現近2600萬。其中，啟德MONACO MARINE昨日售出低座B座3樓A室，面積720方呎，屬3房間隔，以1811.2萬售出，呎價25156元，買家來自長沙灣區，認為區內潛力高，加上會所設施多元化，購入單位作自住用途。

另外，同系藍田KOKO MARE則售出9座12樓K室，面積416方呎，為2房採開放式廚房設計，以782.6萬售出，呎價18813元。
匯璽4房戶4000萬沽

新地旗下南昌站上蓋項目匯璽昨日亦售出星鑽匯6樓A室，面積1663方呎，屬4房間隔，以4000萬售出，呎價24053元；同系屯門御海灣II昨日亦售出1座3樓J室特色戶，面積433方呎，連277方呎平台，以940萬成交，呎價21709元。
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