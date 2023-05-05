University Hill次輪191伙沽清

新地旗下大埔白石角University Hill第2A期昨日進行次輪銷售，共發售216伙，包括191伙以價單方式推售及25伙以招標方式發售，其中191伙價單單位即日沽清，項目經兩輪銷售後，共售出348伙。



大埔University Hill第2A期次輪銷售合共取得逾1萬張入票，項目昨日早上10時開售，以一組過方式進行揀樓，不設大手購貨組別，位於九龍站環球貿易廣場3樓升降機大堂，於上午10時前已有大批準買家及代理等候進行登記，人龍排至下層，情況相當墟冚。



市場消息稱，項目早上10時揀樓，至中午已售出60伙，隨後揀樓進程亦見加快，約下午2時半售逾140伙，市場消息稱，揀樓至傍晚5時半，191伙價單單位全數沽清。

兩輪共售出348伙



項目於過去周六（4月29日）進行首輪銷售，推出150伙價單單位即日沽清，相隔5日進行次輪銷售，項目推售僅6天，連同以招標方式售出的7伙，合共售出348伙，佔整個樓盤607伙的57%。



University Hill 2A期共提供607伙，面積由206至851方呎，經兩輪推售後，扣除已推出招標單位，項目尚有231伙可以推售。

2B期已上樓書



發展商日前預告，由於不少準買家對項目2B期感興趣，將加快推出2B期，項目將於下一輪銷售登場，項目昨日已上載樓書，今日公佈最新銷售部署，項目共提供688伙，涵蓋開放式至3房戶型，面積由218至936方呎，另設有特色戶，包括連花園及連天台特色戶。