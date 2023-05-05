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維港滙II連錄成交呎價高見3.09萬

2023-05-05 列印
■西九龍維港滙II昨日連沽2伙。
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新盤昨日連錄多宗中上價成交。其中，由信和、會德豐地產、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II，昨日連沽2伙，包括2座26樓B室，面積741方呎，屬3房連套房間隔，以2292.86萬售出，呎價高見30943元；另一伙為3A座6樓A室，面積826方呎，同為3房間隔，以2200萬售出，呎價26634元。

由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟，昨日售出6座12樓C室，面積902方呎，為3房連套房間隔，以2733.06萬成交，呎價3.03萬。
澐璟3房連套房2733萬沽

同區會德豐地產發展的MONACO MARINE亦售出低座A座3樓C室，面積768方呎，以1918萬成交，呎價24974元。
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