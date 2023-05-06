University Hill 2B期入場價453萬

大埔University Hill 2B期首批涵蓋22伙1房戶、93伙2房及23伙3房戶，面積293方呎至729方呎，價單定價533.6萬至1599.84萬，價單呎價15426元至21946元，是次最高折扣沿用2A期15%折扣，折實平均呎價16288元，與2A期首張價單相同，可謂「平手」推售。
折實平均呎價16288元
價單最平的單位為3座1樓A5室，面積293方呎，屬1房戶，折實入場費453.56萬，呎價15480元；最貴的單位為1座9樓A11室，面積729方呎3房戶，折實售價1359.86萬，呎價18654元。
新地副董事總經理雷霆稱，2B期首批定價與2A期相若，延續「高才無敵價」，項目位處科學園毗鄰，推售反應熱烈，推動租務市場，令收租人士受惠，美國輕微加息，本港更輕微調升息率，由於大部份已確認美加息好快見頂，故息口對樓市影響不大，通關後一、二手價量俱升，近日政府公佈經濟數據理想，樓價已上升7%，加上賣樓成績理想，市民置業能力強。
新地代理總經理胡致遠表示，項目沿用2A期付款方法，首批約有30%單位可選用高通才優惠，項目展銷廳將於今日起開放供參觀，設有全新模型，並同步進行收票，2A期買家只須辦理簡單手續便可參與2B期入票程序，預期最快下周推售。
University Hill第2B期共提供688伙，設5座名為優景閣的住宅大樓，涵蓋開放式至3房，面積218方呎至936方呎，項目預期2014年6月中落成入伙，樓花期不足14個月。