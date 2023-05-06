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上月4住宅項目申預售涉4067伙

2023-05-06 列印
■上月新申請預售樓花項目包括有日出康城第13期。
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地政總署公佈4月份預售樓花同意書文件，新增申請售樓紙項目共有4個，涉及4067伙，較3月份約695伙，按月大升4.85倍，當中以將軍澳日出康城第13期最矚目，分兩期發展共提供2550伙。

上月新申請項目包括由嘉里、信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的日出康城第13期，分兩期申請，其中13A期涉1284伙、13B期涉1266伙；另有中信泰富旗下大坑道135號豪宅項目（114伙）及房協位於安達臣安禧街21號公營房屋項目，涉1403伙。
天璽．海第1期獲批預售

獲批出預售的項目只有1個，為新地位於啟德承豐道26號天璽．海第1期，涉及256伙。
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