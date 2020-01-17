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第一城兩房月租1.3萬

2020-01-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，世紀21奇豐區域經理吳元利表示，沙田第一城50座高層F室，面積284方呎，兩房間隔，原叫租1.4萬，議價後以1.3萬租出，呎租45.8元。據了解，業主於19年8月以586萬購入，租金回報2.7厘。

　　香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河嘉亨灣2座高層E室，面積490方呎，兩房間隔，望山景，原叫租2.5萬，議價後減價1000元，以2.4萬租出，呎租49元，據悉，新租客為夫婦。業主於15年2月以802.8萬購入，現享回報3.6厘。

　　利嘉閣分行經理郭麗娟表示，油塘海傲灣1B座中層D室，面積378方呎，兩房間隔，望海景，以1.85萬獲承租，呎租49元。據悉，業主於18年11月以880.5萬購入，現租出享租金回報2.5厘。
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