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長沙灣喜漾呎租40.3元

2020-01-22 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席分區董事方文偉表示，長沙灣喜漾1座低層E室，面積397方呎，一房間隔，望山景，原叫租1.7萬，目前減價1000元，以1.6萬租出，呎租40.3元。業主於15年8月以528.9萬購入上述單位，現享回報3.6厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，北角尚譽中層C室，面積170方呎，開放式間隔，望市景，獲租客以1.25萬租入，呎租73.5元。據了解，業主於16年9月以408萬購入，按買入價計算，租金回報3.7厘。

　　中原高級分區營業經理翁梓軒稱，灣仔壹環中層E室，面積461方呎，一房間隔，以24000元將單位租出，呎租52.1元，原業主於12年4月以884萬購入，租金回報3.3厘。
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