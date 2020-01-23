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維港灣1.88萬租出

2020-01-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業市務經理（銷售）薛春華表示，奧運站維港灣9座低層G室，面積457方呎，兩房間隔，望泳池景，月租1.88萬，呎租41.1元，據悉，新租客為單身客，業主於17年11月以約750萬購入，現享回報約3厘。

　　中原高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河柏匯高層D室，面積328方呎，1房間隔，景觀開揚，以18000元租出，呎租55元，原業主於17年以744萬購入，租金回報2.9厘。

柏匯每呎55元承租

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居6座低層E室，面積491方呎，2房間隔，望市景，以1.68萬租出，呎租約34.2元，據悉，新租客為夫婦，業主於17年4月以約700萬購入，回報2.9厘。

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