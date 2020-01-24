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﻿藍灣半島呎租35.4元

2020-01-24 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座低層B室，面積848方呎，三房連套房間隔，以3萬租出，呎租35.4元。據了解，業主於04年以488萬購入，租金回報7.4厘。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒2座中層A室，面積441方呎，兩房間隔，議價後以1.7萬租出，呎租38.5元，據悉，新租客為夫婦。業主於09年以300萬購入，現享回報6.8厘。

　　利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門豐景園4座低層7室，面積342方呎，兩房間隔，以9300元租出，呎租27.2元。據悉，業主於10年4月以121.8萬購入，現租出享租金回報率9.2厘。
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