﻿享深水灣海景 冠園清雅透亮偌大廳堂

港島南區豪宅，最值錢莫過於對正深水灣和淺水灣，今次精選的冠園，位於淺水灣道上，市場罕有一個海景特色單位放賣，實用面積1780方呎，廳堂大窗引景入室，更內置樓梯連接大天台，富豪住客可以靜觀深水灣及毗鄰高爾夫球場的美景。



於1962年落成的冠園，建有2座樓高12層的住宅物業，提供48個單位，實用面積介乎約1780至1878方呎。物業坐落淺水灣道的頭段，有私家路連接，與另外4個屋苑屹立於山上，極具私隱度。駕車的話，前往香港高爾夫球會及深水灣，只需約8分鐘車程，若經黃泥涌峽道及司徒拔道往灣仔，則約20分鐘。



3房1套間隔



屋苑所有單位都以大碼開則，這個放盤實用面積1780方呎，而且屬頂層連天台單位，全屋苑的同類型單位只有4個，故十分罕有。單位備有曲尺形大廳，客飯兩廳涇渭分明，內櫳選用以木系及白色佈置，簡單而清雅。



當中以客廳佔地最廣，明亮光猛，主要靠旁邊的玻璃窗及露台引入光線，廳內以沙發分隔成影視區及閱讀區，影視區放上淺灰的L形沙發，與對面的電視機保持適中距離，而閱讀區則置有入牆書櫃及畫作，增添文學氣息。



內置樓梯接天台



另一方面，由飯廳及廚房通往房間的長走廊，兩側設有及頂書櫃擺放大量書籍，善用空間之餘，也將不太起眼的走廊，變身成恍如圖書館的空間，隨手拿起一本書，可能會發掘到不少知識和修養。



客廳內置樓梯直達天台，空間特大而寬敞，適合與三五知己在此共聚，外望周邊連綿山巒，重點是將深水灣及高爾夫球場草地，盡收眼底。