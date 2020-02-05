屋苑紛錄減價成交個案

維景灣畔呎價1.58萬沽
利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌表示，馬鞍山曉峰灣畔3座低層F室，面積501方呎，兩房間隔，望山景，原叫價780萬，議價後減價80萬，以700萬交吉易手，呎價13972元。據悉，原業主於14年6月以423萬購入，現轉手帳面獲利277萬，物業升值約65%。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角富澤花園富達閣中層H室，面積651方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1128萬承接，呎價17327元，屬市價水平。據了解，原業主於15年以287萬購入，帳面獲利841萬離場，物業升值近3倍。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角新都城大廈A座高層1室，面積500方呎，三房間隔，望樓景，原叫價650萬，議價後獲買家以618萬承接，呎價12360元。據了解，原業主於13年5月以389萬購入，帳面獲利229萬離場，升值約59%。
東港城三房850萬易手
中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳東港城8座中層H室，面積623方呎，三房連套房間隔，望開揚景，原叫價980萬，累減130萬，以850萬連租約易手，呎價13644元。原業主於10年6月以355萬買入，轉手帳面獲利495萬離場，升值約1.4倍。