  • 2020年2月5日 星期三
  • 18º
  • 85%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 地產

藍灣半島高層呎租40.7元

2020-02-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層E室，面積565方呎，三房連套房間隔，獲租客以2.3萬租入，呎租40.7元。據了解，業主於17年12月以880萬購入，按買入價計算，租金回報約3.1厘。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，南昌站匯璽2B座高層G室，面積272方呎，開放式間隔，望市景，以約1.6萬放租，議價後減價1000元，以1.5萬租出，呎租55.1元。據悉，新租客為單身客，業主於17年以約577.5萬購入，現享回報約3.1厘。

　　美聯助理聯席董事丘松原表示，香港仔中心海珊閣低層1室，面積438方呎，兩房間隔，議價後以1.65萬租出，呎租37.7元，業主於12年3月以313萬購入，若以目前租金計算，租金回報率6.3厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd