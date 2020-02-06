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維港灣兩房月租1.72萬

2020-02-06 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站維港灣10座高層F室，面積457方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以1.72萬租出，呎租37.6元。業主於13年3月以658萬購入，現享回報3.1厘。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門兆邦苑低層5室，面積385方呎，兩房設計，獲區內客承租，月租9000元，呎租23.4元。

　　利嘉閣高級聯席董事吳子漢表示，北角維港頌3座中層A室，面積1070方呎，三房連套房及工人套間隔，望海景，原叫租55000元，議價後減價7000元，以48000元租出，呎租45元。據悉，業主於17年5月以2621.5萬購入，現租出享租金回報率2.2厘。
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