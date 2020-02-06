維港灣兩房月租1.72萬

祥益分行經理黃文樂表示，屯門兆邦苑低層5室，面積385方呎，兩房設計，獲區內客承租，月租9000元，呎租23.4元。
利嘉閣高級聯席董事吳子漢表示，北角維港頌3座中層A室，面積1070方呎，三房連套房及工人套間隔，望海景，原叫租55000元，議價後減價7000元，以48000元租出，呎租45元。據悉，業主於17年5月以2621.5萬購入，現租出享租金回報率2.2厘。
本港出現社區感染新型肺炎病例，疫情威脅深重，逼使特首林鄭月娥不再堅拒封關。她宣佈引用《預防及控制疾病條例》，立法規定所有從內地入境的人士，須強制接受檢疫十四日，料本周六凌晨生效。發動罷工促全面封關的「...
2020-02-06
近日網上流傳一宗一名隱瞞武漢旅居史的男子回晉江後食宴席，導致四千人需隔離事件。 昨日早上泉州公安指已對該張姓男子以涉嫌危害公共安全罪立案調查，而稍後晉江市人民檢察院公號亦隨即發消息指檢察院提前介入晉江...
2020-02-06
美國總統特朗普在彈劾事件「甩身」的前夕於國會發表國情咨文，題為「偉大的美國回歸」。特朗普狂數自己的「豐功偉業」，宣稱美國前途一片光明，還狂讚美國經濟表現亮眼，現場宛如他的造勢大會。而他與民主黨眾議院女議長佩洛西的互動備受矚目，原本佩洛西想與他握手遭拒，在特朗普發表自己「豐功偉業」後，她就怒撕講稿。 據美媒報道，特朗普在美東時間周二晚上九時，向參眾兩院發表這篇國情咨文，大談美國的經濟及就業均出現增長，而刻意避開彈劾話題。特朗普聲稱從他就任的那一刻開始，他就迅速行動，積極重振美國的經濟，廢除了傷害就業的監管規定，落實減稅方案。他亦提到美中貿易協議，認為是他提出向中國加徵關稅的策...
2020-02-06
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城齊宮閣中層G室，面積702方呎，三房間隔，望園景，原叫價1480萬，累減至1340萬易手，呎價19088元，屬市價...
2020-02-06
在科技股帶動下，納指再創新高，杜指早段升逾200點。美股杜指開市不久，已升超過250點，升穿29000點，升幅超過0.8%。標普指數以及納斯達克指數，早段亦分別升0.7%及0.5%。受到找到肺炎有效藥...
2020-02-06
皇家馬德里上場西甲馬德里打吡戰能夠擊敗馬德里體育會，後備入替的雲尼斯奧斯祖利亞功不可沒。此子成功把握機會證明實力，更豪言今晚西班牙盃八強再接再厲，率領銀河艦隊作東擊退客戰二連敗的皇家蘇斯達晉級，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（香港時間周五凌晨2:00開賽） 銀河艦隊上場馬德里打吡憑賓施馬一箭定江山勝出，在左路策劃攻勢成功製造士哥的雲尼斯奧斯祖利亞，可謂功不可沒。此子上仗半場入替，於左路表現活躍，除了交出一次關鍵傳送，還有兩次中目標的射門。 皇蘇殘陣迎八強 這名翼鋒承諾精采演出絕不會曇花一現︰「我會繼續努力，為球會不斷鞭策自己。」他今季兩場西盃都正選上陣，而且有一球進帳...
2020-02-06
英國Aston Martin早前邀請了全球三十位VIP傳媒代表，飛到中東Oman，在崎嶇極地優先試駕全新DBX四驅車。筆者有幸成為香港唯一代表，開着這輛Prototype原型車，跟車廠總工程師Matt...
2020-02-06
近日武漢肺炎疫情持續，內地確診人數不斷上升，本周二，本港更出現首宗武漢肺炎死亡個案。正當響起健康警鐘人人自危時，原來朱晨麗曾秘密返蘇州鄉下過年，凝聚親情同時，爭取時間見最愛的婆婆最後一面，之後回港近日...
2020-02-06
應否全面封關的爭議，峰迴路轉。由於社區出現感染病例，令特首林鄭月娥昨天作出變相全面封關的決定，當局緊急立法後，由本周六零時起，所有人，不論國籍，由內地進入本港都須接受強制檢疫十四天。強制檢疫有助盡早找出帶病毒者，可望局限人傳人的可能性。由現在至周六還有兩天，需要經常往返內地的港人，必須作出個人決定，選擇返港或暫居內地，僱主亦要作出配合，減少有關港人在生活和工作上所受的干擾。 政府將於本周六起強制檢疫所有由內地入境者十四日，未來兩天，料有大批人由內地入境，以迴避強制檢疫，突增人流或增加病毒輸入的風險，入境者為了公眾利益着想，必須如實申報自己在內地到過甚麼地方，若身體不適，應在...
2020-02-06
呂廄「獵狐章者」昨晚勝出頭場賽事，取得在港首場勝利，最矚目的是此駒以三十三倍告捷，成為呂廄今季最冷頭馬。而無獨有偶，威哥對上一匹最冷頭馬是三十倍的「百勝龍」，同樣是由蔡明紹建功，此子誠是呂廄冷殺手。 ...
2020-02-06