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利奧坊．凱岸呎租58.7元

2020-02-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，大角嘴利奧坊．凱岸2座高層C室，面積252方呎，一房間隔，望開揚景，原叫租1.5萬，目前減至1.48萬租出，呎租58.7元，據悉，新租客為單身客。業主於18年6月以631.8萬購入，租金回報2.8厘。

　　中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳SAVANNAH第1座高層E室，面積481方呎，兩房間隔，望內園景，剛以2萬租出，呎租41.6元。業主於18年9月以800萬購入，可享租金回報3厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門雅都花園C座低層F室，面積426方呎，兩房間隔，獲區內客承租，月租1萬，呎租23.5元。
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