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擁2493呎花園 淺月灣時尚雅廳悠閒寫意

2020-02-07 列印
■這個淺月灣2期雙號屋，實用面積1952方呎。
■花園面積2493方呎，置有1組戶外傢俬。
■這個客廳位於地下，方便招待客人。
■廚房設曲尺形廚櫃及雙明火爐頭，方便下廚。
■飯廳空間偌大，可容納多組家具。
■主人套房擺放雙人牀後，仍可三邊下牀。
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        大埔區的豪宅屋苑，不少都以洋房設計，符合一些注重居住空間的人，以下為大家介紹位於黃魚灘的淺月灣，以用家主導，市場交投不多，這間洋房實用面積1952方呎，所有房間採用套房格局，並附設2493方呎花園，四周綠樹林蔭。

        恒地旗下的淺月灣，分2期發展，合共有204間洋房，樓齡約20至21年。屋苑會所設施齊備，內有室外泳池、健身室、兒童遊樂場等，還有住客巴士前往港鐵大埔墟站，車程僅需約10分鐘，而港鐵站旁邊便是新達廣場。屋苑位置自成一隅，與香港教育大學為鄰，倚龍山莊及嘉豐花園同樣坐落於此，其中嘉豐花園設有超級市場，可滿足一帶居民的起居需要。

熒幕窗盡賞翠綠景

　　走訪的雙號屋屬淺月灣2期，該期數有106間洋房，是項目規模最大的期數。大宅樓高3層，入屋先經過特大的花園，面積近2500方呎，置有戶外傢俬，包括長形餐桌及坐椅，與友人一起舉行燒烤等活動最適合不過，一方面享受與舒適大自然為伴，又可以在地下客廳作招待。

　　屋主特別將大廳搬到中層，拾級而上，主客廳佈置時尚，周邊有牆身滲燈效果，放有多張沙發及坐椅，一旁的大窗有如熒幕般闊落，透進大量陽光入屋。

　　飯廳放置圓桌後，周邊走動仍方便，旁邊的廚房以趟門開關，並置有曲尺形廚櫃及雙明火爐頭，方便下廚，還設有雙門雪櫃。

房間高地台增貯物

　　單位原則為4房雙套設計，現時改成3套房間隔，3房面積均偌大四正，個別房間升高地台，既增加房間的貯物空間，又可以成為寢區，一舉兩得。主人套房則大牀置中，地面鋪上牛皮地氈，往窗外望享有山景。
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