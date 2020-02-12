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屋苑紛錄低市價成交

2020-02-12 列印
■二手氣氛進一步受壓，低市價成交蔓延各區。
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　　據《星島地產網》報道，新冠肺炎疫情嚴峻，二手屋苑紛錄低價成交。美聯高級分區營業經理吳惠斌表示，東涌東堤灣畔9座極高層C室，面積592方呎，兩房間隔，原以740萬放售，減價60萬，以680萬成交，呎價11486元，低市價約7%，造價重返2018年年初水平。

  據悉，原業主為投資者，早於兩個月前已沽出屋苑同類單位，兩個月內套現逾千萬。

東堤造價重回兩年前

　　美聯高級營業經理馬穎鴻指，鑽石山星河明居C座中層8室，面積517方呎，三房間隔，原以980萬放盤，減價147萬，以833萬成交，呎價16112元，低市價15%，造價重回2018年年初水平。據悉，原業主為投資者，於多區均持有物業，因樓市前景未明，決定沽貨減磅。

　　中原高級分行經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸1座中層H室，面積590方呎，三房間隔，原叫價1200萬，累減160萬，以1040萬連租約售出，呎價17627元，低市價約6%。

怡峰園三房減160萬沽

　　中原分區營業經理潘鈺恒表示，元朗YOHO MIDTOWN 5座極高層D室，面積507方呎，兩房間隔，原以850萬放盤，減價35萬，以815萬沽出，呎價16075元，低市價約4%。

　　美聯高級營業經理張瑋津表示，元朗柏𣾷7座中層G室，面積649方呎，三房間隔，原以698萬放盤，減價78萬，獲外區投資客以620萬承接，呎價9553元，低市價逾一成，呎價創屋苑新低。

　　中原分行經理葉津榮表示，屯門怡峰園3座中層F室，面積660方呎，三房套間隔，原叫價780萬放盤，累減160萬後，終以620萬沽出，呎價9394元，低市價約8%，成交呎價重返2018年水平。
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