據悉，原業主為投資者，早於兩個月前已沽出屋苑同類單位，兩個月內套現逾千萬。
東堤造價重回兩年前
美聯高級營業經理馬穎鴻指，鑽石山星河明居C座中層8室，面積517方呎，三房間隔，原以980萬放盤，減價147萬，以833萬成交，呎價16112元，低市價15%，造價重回2018年年初水平。據悉，原業主為投資者，於多區均持有物業，因樓市前景未明，決定沽貨減磅。
中原高級分行經理袁顯岸表示，紅磡海濱南岸1座中層H室，面積590方呎，三房間隔，原叫價1200萬，累減160萬，以1040萬連租約售出，呎價17627元，低市價約6%。
怡峰園三房減160萬沽
中原分區營業經理潘鈺恒表示，元朗YOHO MIDTOWN 5座極高層D室，面積507方呎，兩房間隔，原以850萬放盤，減價35萬，以815萬沽出，呎價16075元，低市價約4%。
美聯高級營業經理張瑋津表示，元朗柏𣾷7座中層G室，面積649方呎，三房間隔，原以698萬放盤，減價78萬，獲外區投資客以620萬承接，呎價9553元，低市價逾一成，呎價創屋苑新低。
中原分行經理葉津榮表示，屯門怡峰園3座中層F室，面積660方呎，三房套間隔，原叫價780萬放盤，累減160萬後，終以620萬沽出，呎價9394元，低市價約8%，成交呎價重返2018年水平。