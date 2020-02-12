嘉湖兩房月租9500元

第七場三班一六五○米。「福威勝」是澳洲自購馬，來港前已跑過九仗得四捷，前季來港用了半季減分後，上季在三班共取得兩冠兩亞，今季踏入六歲後，四戰只得一季。單睇此戰績，很容易予人其里程已盡之感，但筆者持不同看法，原因是牠大部份賽事根本未能以最合適跑法角逐。 無疑，「福威勝」在上季537場次取得第二捷時，的確是早段留至尾二，但要留意該仗頭三段步速較標準快了接近1.8秒，能夠大後上可理解，但此類形勢可遇不可求。反觀此駒在328場次取勝時，其實是守於中游位置，即使頭三段步速比標準慢逾0.5秒，但牠仍可後發先至。由此可見，此駒根本並非要完全放棄前段的大後上馬，之後經常留在尾列競跑，純粹因...

2020-02-12