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嘉湖兩房月租9500元

2020-02-12 列印
　　樓市氣氛偏淡，連帶租務市場租金亦受壓，中原分行經理胡啟文表示，天水圍嘉湖山莊景湖居8座高層F室，面積442方呎，兩房間隔，以每月9500元租出，創四個月新低，呎租僅21.5元。業主於2013年9月以278萬買入，租金回報約4.1厘。

　　美聯首席高級營業經理梁子軒表示，西灣河嘉亨灣2座極高層C室，面積467方呎，兩房間隔，獲外籍客以每月2.5萬租用，呎租53.5元。業主於2007年10月以508萬購入上述單位，租金回報約5.9厘。

　　港置高級聯席董事張仲賢表示，深水埗海柏匯中層A室，開放式間隔，面積207方呎，業主以1.2萬放租約三個月，議價後減1000元，以每月1.1萬租出，呎租53.1元。業主於2019年6月以423萬購入上址，租金回報約3.1厘。
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